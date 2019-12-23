На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

Спасатели и волонтеры второй день ищут сноубордиста, пропавшего после схода снежной лавины рядом с поселком Эгвекинот-1 (Озерный) Чукотского автономного округа.
"Молодой спортсмен-экстремал, увлекающийся спусками со склонов сопок, перед ЧП сообщил своим знакомым, что находится на месте и собирается совершить спуск. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины", - говорится на странице администрации городского округа Эгвекинот в Instagram.
По мнению эксперта метеослужбы - это самый крупный обвал на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров.
Поиски осложнены большим объемом сошедшего снега и погодными условиями, так как в этом районе температура опустилась до минус 30 градусов с ветром.
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Поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров продолжается уже вторые сутки в районе 15 километра трассы Эгвекинот-Мыс Шмидта. Накануне, 22 декабря 2019 года, в ЕДДС ГО Эгвекинот поступило сообщение о сходе снежной лавины в одном из распадков недалеко от п. Эгвекинот-1 (Озерный) и о возможном попадании под лавину молодого человека-сноубордиста, который увлекается экстремальными спусками со склонов сопок. Гражданин П. вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что находится на месте и собирается совершить спуск, вскоре в предполагаемом месте спуска сошла лавина. О местонахождении молодого человека до сих пор ничего неизвестно. Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины. По мнению эксперта метеослужбы, это самая крупная лавина на данном участке за последние тридцать пять лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров. «Сразу после получения информации и оценки обстановки мы организовали сбор волонтерских отрядов, которые доставляли автобусами и снегоболотоходами «Трэкол» к месту схода лавины. Сегодня, направляя следующие группы добровольцев, мы снабдили координаторов едой и горячими напитками. Поиски осложнены большим объемом лавины и погодными условиями, так как в районе поисков мороз около 30 градусов с ветром. Хочу в очередной раз обратиться к жителям и гостям п. Эгвекинот с просьбой быть внимательными, осмотрительными и осторожными. Тундра в любое время года, а особенно зимой, является повышенным источником опасности. В настоящее время, в связи с большим снегонакоплением, лавиноопасная обстановка сохраняется. По возможности избегайте выездов и походов в тундру без острой необходимости, берегите себя и своих близких», - прокомментировал ситуацию Глава ГО Эгвекинот Роман Коркишко.