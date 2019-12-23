На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

Спасатели и волонтеры второй день ищут сноубордиста, пропавшего после схода снежной лавины рядом с поселком Эгвекинот-1 (Озерный) Чукотского автономного округа.

"Молодой спортсмен-экстремал, увлекающийся спусками со склонов сопок, перед ЧП сообщил своим знакомым, что находится на месте и собирается совершить спуск. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Предполагается, что он находится в толще снега сошедшей лавины", - говорится на странице администрации городского округа Эгвекинот в Instagram.

По мнению эксперта метеослужбы - это самый крупный обвал на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров.

Поиски осложнены большим объемом сошедшего снега и погодными условиями, так как в этом районе температура опустилась до минус 30 градусов с ветром.