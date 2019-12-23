На Камчатке при падении автобуса в кювет пострадали три человека

В Камчатском крае рейсовый автобус с двумя водителями, перевозивший 18 взрослых пассажиров и шестилетнюю девочку, съехал с трассы и упал в кювет, сообщает региональное управление МЧС.

DAEWOO ехал из Петропавловска-Камчатского в поселок Усть-Камчатск. ДТП произошло между поселками Раздольный и Коряки в Елизовском районе.

По предварительной информации, пострадали три человека. Сотрудники Камчатского спасательного центра доставили на место аварии вахтовку, в которой люди смогли согреться и выпить горячего чая.