СФ досрочно прекратил полномочия сенатора Гольдштейна

Совет Федерации РФ досрочно прекратил сенаторские полномочия Ростислава Гольдштейна, назначенного врио губернатора ЕАО.

Напомним, 12 декабря Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя. Тем же указом президент назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Как пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Левинталь ушел в отставку по собственному желанию.

Гольдштейн являлся сенатором от исполнительной власти ЕАО с сентября 2015 года, его полномочия истекали в 2020 году.

Нового губернатора Еврейской автономной области выберут 13 сентября 2020 года.