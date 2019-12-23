Новости

В Дагестане четыре человека отравились угарным газом 11:03
Первый комплект зенитной системы С-350 "Витязь" передан в войска 11:00
Московский зоопарк подарит бесплатный билет посетителям за подарок животным 10:59
Эксперт: Снижение цен на нефть - это замкнутый круг 10:47
Видео: вышло продолжение легендарного советского мультфильма "Умка" 10:45
Власти Москвы записали видеообращение из-за лжеминирования школ 10:42
В Дагестане завели дело на полицейских, избивших подозреваемого в педофилии 10:33
Видео: оторвавшееся у грузовика колесо чуть не раздавило легковушку 10:33
СФ досрочно прекратил полномочия сенатора Гольдштейна 10:32
Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат 10:28
В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик 10:27
В Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек 10:26
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet 10:26
В Хабаровском крае 12 тысяч человек остались без отопления в мороз 10:21
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа 10:18
В Приморье сержантов отправили в колонию за смерть рядового 10:15
На шоссе в пригороде Детройта обнаружена ядовитая смесь, вызывающая рак 10:03
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист 10:03
В ФРГ заявили, что санкции США не помешают завершить "Северный поток-2" 10:02
В Дагестане группу налоговиков заподозрили в мошенничестве на 25 млн 09:58
СФ попросит приостановить оборот продуктов, содержащих никотин 09:50
Установлен порядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров 09:49
После массового ДТП в Вирджинии в больницы доставлен 51 человек 09:48
В Петербурге в Неву упал бетоновоз 09:29
Тест ДНК доказал невиновность приговоренного к пожизненному заключению 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
23.12.2019 10:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае 12 тысяч человек остались без отопления в мороз

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Днем 23 декабря 12 тысяч жителей города Амурска в Хабаровском крае остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе. Тепло перестало поступать в 49 многоквартирных домов. От отопления пришлось отключить также три социально значимых объекта.

Фото: пресс-служба МЧС по Сахалинской области
В Охе возобновили подачу тепла в большинство квартир

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, пробитый участок найден. Диаметр прорыва - 50 сантиметров. Его уже начали ремонтировать специалисты "Комсомольских тепловых сетей". Задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Стоит отметить, что в городе стоит 25-градусный мороз. При ветре до 15 метров в секунду температура ощущается как -31 градус.

Сильное похолодание наблюдается по всей территории края. Ночные температуры в разных районах региона колеблются от -25 до -38 градусов, а дневные - от -15 до -27. Сотрудники МЧС напоминают жителям о необходимости носить теплую, хорошо защищающую от ветра одежду, а также просят воздержаться от дальних поездок и длительных прогулок, не забывать о правилах пожарной безопасности.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико