В Хабаровском крае 12 тысяч человек остались без отопления в мороз

Днем 23 декабря 12 тысяч жителей города Амурска в Хабаровском крае остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе. Тепло перестало поступать в 49 многоквартирных домов. От отопления пришлось отключить также три социально значимых объекта.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, пробитый участок найден. Диаметр прорыва - 50 сантиметров. Его уже начали ремонтировать специалисты "Комсомольских тепловых сетей". Задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Стоит отметить, что в городе стоит 25-градусный мороз. При ветре до 15 метров в секунду температура ощущается как -31 градус.

Сильное похолодание наблюдается по всей территории края. Ночные температуры в разных районах региона колеблются от -25 до -38 градусов, а дневные - от -15 до -27. Сотрудники МЧС напоминают жителям о необходимости носить теплую, хорошо защищающую от ветра одежду, а также просят воздержаться от дальних поездок и длительных прогулок, не забывать о правилах пожарной безопасности.