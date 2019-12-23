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23.12.2019 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске из-за кори школьники и педагоги отстранены от занятий

Текст: Артем Красиков

В Якутске не имеющие прививок от кори школьники, педагоги, а также студенты и работники образования и социальных учреждений временно отстранены от занятий и работы из-за угрозы распространения вируса.

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Общее количество заболевших в городе составило 40 человек, в том числе десять детей до 17 лет. Всего число контактных лиц в очагах кори составляет более 7,7 тысячи человек. Из них привиты ранее более 6,3 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела управления Роспотребнадзора по Якутии Георгия Игнатьева.

Дети, не имеющие прививок, на новогодние мероприятия допущены не будут. Также ограничат количество взрослых и опекунов, допущенных на праздники.

Закупленные минздравом Якутии 14,5 тысячи доз вакцины доставлены, работают 52 прививочные бригады. На вечер 22 декабря привито более пяти тысяч человек, в том числе более 3,2 тысячи детей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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