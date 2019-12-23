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23.12.2019 08:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Комсомольске из-за морозов отменили занятия в начальной школе

Текст: Артем Красиков

В Комсомольске-на-Амуре в понедельник отменили занятия в начальных классах из-за почти сорокаградусного мороза, сообщили "РГ" в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Фото: iStock
В Якутске младшеклассникам отменили уроки из-за мороза в -45 градусов

"Из-за резкого похолодания дома остались также ученики с первого по четвертый классы в поселках Новый мир и Галичное Комсомольского района. Такое решение принято предварительно только на один день", - рассказала начальник отдела минобрнауки Юлия Алексеева.

Как сообщает сайт правительства края, морозы в регион принесли холодные воздушные массы из Якутии. Низкие температуры продержатся до конца этой недели. На юге ночью прогнозируется до минус 28 градусов, а в центральных и северных районах до минус 40 градусов.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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