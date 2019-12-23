В Приморье проверят информацию о нападении собак на прохожих

Следственное управление СК по Приморскому краю начало проверку сообщений СМИ о нападении бездомных собак на детей и взрослых во Владивостоке.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поступила информация, что животные нападают на прохожих в районе улицы Сочинской. Изучение фактов проводится по признакам халатности (часть первая статьи 293 УК РФ).

Следователи устанавливают пострадавших от нападений псов, а также ответственных лиц, в результате действий или бездействия которых это происходит.