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23.12.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье сержантов отправили в колонию за смерть рядового

Текст: Анна Бондаренко

В Приморском крае суд приговорил к длительным срокам заключения младших командиров, которые избили до смерти рядового солдата, не явившегося вовремя на службу, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

Как выяснили следствие и суд, 21 марта 2018 года на данный момент бывшие военнослужащие, а тогда старший сержант запаса и сержант запаса, получили приказ доставить в полевой лагерь, где находилось подразделение, рядового-контрактника, не прибывшего в воинскую часть. Пропавшего подчиненного они нашли по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. Рядовой отказался отправиться на службу, и сержанты избили его. В тот же день контрактник умер от полученных травм.

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Подсудимым вменялись преступления, предусмотренные пунктами "а" и "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий". Кроме того, первый обвинялся по пункту "а" части 3 статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц", а второй - по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Вердикт "виновны" сержантам запаса вынесла коллегия присяжных заседателей. На основании его Уссурийский гарнизонный военный суд отправил подсудимых в колонию на 10 лет и шесть лет соответственно, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 и 2,5 года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск сестры погибшего, взыскав с одного из осужденных миллион рублей компенсации морального вреда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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