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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке в воскресенье в 17-46 по местному времени на станции Гайдомак Дальневосточной железной дороги погиб подросток. 13-летний парень пытался сделать селфи и получил смертельный удар электрическим током, сообщил представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке Александр Артамонов.

Нижегородский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП

По предварительной информации, подросток, не взирая на знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон, чтобы сфотографироваться. Там он оказался под устройством контактной сети с напряжением 27,5 киловольт, получил разряд электричества и погиб на месте.

Как отмечают в службе корпоративных коммуникаций, с начала 2019 года это уже третий случай смертельного травмирования несовершеннолетних на полигоне Дальневосточной железной дороги. В прошлом году подобных случаев было шесть.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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