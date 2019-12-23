Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Во Владивостоке в воскресенье в 17-46 по местному времени на станции Гайдомак Дальневосточной железной дороги погиб подросток. 13-летний парень пытался сделать селфи и получил смертельный удар электрическим током, сообщил представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД - филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке Александр Артамонов.

По предварительной информации, подросток, не взирая на знаки "Осторожно, электрическое напряжение!", установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон, чтобы сфотографироваться. Там он оказался под устройством контактной сети с напряжением 27,5 киловольт, получил разряд электричества и погиб на месте.

Как отмечают в службе корпоративных коммуникаций, с начала 2019 года это уже третий случай смертельного травмирования несовершеннолетних на полигоне Дальневосточной железной дороги. В прошлом году подобных случаев было шесть.