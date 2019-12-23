Оренбуржец переделывал в гараже охолощенное оружие в боевое

В Оренбуржье задержан местный житель, устроивший в своем гараже цех по переделке охолощенного оружия в боевое.

Мужчина подозревается в незаконном приобретении, сбыте и изготовлении оружия и боеприпасов.

- При обысках в гараже и квартире подозреваемого изъято четыре автомата Калашникова, ручной пулемет, пистолет ТТ, ручные оборонительные гранаты и комплектующие, более 9 тысяч патронов. Все изъятое оружие пригодно для стрельбы. Кроме того, обнаружены токарный и сверлильный станки, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ. Суд заключил задержанного под стражу.