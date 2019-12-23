Саранское интернет-агентство стало лидером конкурса "Рейтинг Рунета"

Можно ли запустить бизнес в глубинке - и не только стать успешным, но и выйти на ведущие позиции? "Да!" - уверенно отвечает директор саранского интернет-агентства "Технологии успеха" Марат Байбиков. В этом году его компания вошла в число победителей престижного конкурса "Рейтинг Рунета", заняв первое место в одной из номинаций.

- Мы начали с нуля! - вспоминает собеседник. - Одиннадцать лет назад я получил грант на создание и развитие собственного бизнеса. На тот момент этих денег хватило на покупку трех компьютеров и на зарплаты двум программистам. На сегодня штат нашего агентства насчитывает 50 специалистов, создано восемь отделов, а география проектов охватывает всю Россию - от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

Изначально компания работала только в области программирования, инженерных систем, создания и продвижения сайтов. С развитием интернет-агентства стали появляться все более продвинутые проекты. Восемь лет назад команда Марата Байбикова создала уникальный в то время некоммерческий проект "Виртуальный Саранск", который позволяет прогуляться по достопримечательностям Мордовии, не выходя из дома. В 2017-м компания стала золотым сертифицированным партнером "1С-Битрикс". А в этом году по итогам ежегодного конкурса "Рейтинг Рунета" заняла первое место среди разработчиков интернет-магазина в средней ценовой категории.

- Сегодня нам, конечно, интересно работать с нестандартными проектами, - рассказывает Байбиков. - На днях для одного нашего клиента запустили абсолютно новый стартап, который не имеет аналогов. Это сервис по подбору нянь, сиделок и многопрофильных педагогов для безопасной работы в семье. Проект уникален тем, что имеет особый функционал проверки пользователей по документам и базам.

Интернет-агентство не только выступает в качестве подрядчика, но и реализует собственные коммерческие проекты. Именно они становятся площадками, на которых проходит тестирование всех новых идей и разработок. Один из таких стартапов - сервис для сбора обратной связи напрямую от клиентов.