Саранское интернет-агентство стало лидером конкурса "Рейтинг Рунета"

Новости

Названы самые покупаемые книги 2019 года 18:46
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 18:46
Модернизация терминала в аэропорту Минск завершится в начале 2020 года 18:39
Путин рассказал, что пьет вместо чая 18:36
В Саратове суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского 18:30
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК 18:29
Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села 18:28
Избитую ингушскую девочку с ампутированной рукой выпишут из больницы 18:24
"Северному потоку-2" осталось 160 километров 18:18
Глава Boeing подал в отставку 18:17
Во МХАТе имени Горького представили сказку под Новый год 18:15
В Петербурге будут судить главу туроператора "Солвекс-Турне" 17:56
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц 17:55
В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров 17:55
На Кубани возбудили дело о гибели годовалого ребенка 17:44
Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 17:35
В московских автобусах пройдет акция "Голос пассажира" 17:32
Украина планирует закупить американские ударные вертолеты Apache 17:31
В Петербурге экс-ректор аграрного вуза осужден на пять лет за растрату 17:30
Безрукова наградили за поддержку семейного устройства детей-сирот 17:29
В Австрии обнаружили склад оружия и взрывчатых веществ 17:27
Найден крест с изображением Иисуса времен Крещения Руси 17:15
В Нижнем Новгороде завели дело по факту продажи снюсов в магазине 17:13
Уровень воды в Венеции достиг критического уровня 17:06
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 17:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранское интернет-агентство стало лидером конкурса "Рейтинг Рунета"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Можно ли запустить бизнес в глубинке - и не только стать успешным, но и выйти на ведущие позиции? "Да!" - уверенно отвечает директор саранского интернет-агентства "Технологии успеха" Марат Байбиков. В этом году его компания вошла в число победителей престижного конкурса "Рейтинг Рунета", заняв первое место в одной из номинаций.
Фото: Интернет-агентство "Технология успеха" Фото: Интернет-агентство "Технология успеха"
Фото: Интернет-агентство "Технология успеха"

- Мы начали с нуля! - вспоминает собеседник. - Одиннадцать лет назад я получил грант на создание и развитие собственного бизнеса. На тот момент этих денег хватило на покупку трех компьютеров и на зарплаты двум программистам. На сегодня штат нашего агентства насчитывает 50 специалистов, создано восемь отделов, а география проектов охватывает всю Россию - от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга.

Фото: Компания "Инфомаксимум"
Саранская IT-компания поделилась опытом подготовки молодых специалистов

Изначально компания работала только в области программирования, инженерных систем, создания и продвижения сайтов. С развитием интернет-агентства стали появляться все более продвинутые проекты. Восемь лет назад команда Марата Байбикова создала уникальный в то время некоммерческий проект "Виртуальный Саранск", который позволяет прогуляться по достопримечательностям Мордовии, не выходя из дома. В 2017-м компания стала золотым сертифицированным партнером "1С-Битрикс". А в этом году по итогам ежегодного конкурса "Рейтинг Рунета" заняла первое место среди разработчиков интернет-магазина в средней ценовой категории.

- Сегодня нам, конечно, интересно работать с нестандартными проектами, - рассказывает Байбиков. - На днях для одного нашего клиента запустили абсолютно новый стартап, который не имеет аналогов. Это сервис по подбору нянь, сиделок и многопрофильных педагогов для безопасной работы в семье. Проект уникален тем, что имеет особый функционал проверки пользователей по документам и базам.

Интернет-агентство не только выступает в качестве подрядчика, но и реализует собственные коммерческие проекты. Именно они становятся площадками, на которых проходит тестирование всех новых идей и разработок. Один из таких стартапов - сервис для сбора обратной связи напрямую от клиентов.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17