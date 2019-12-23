Трех братьев-близнецов из Татарстана приняли в Президентский полк

Сразу три брата-близнеца Денис, Руслан и Роман Галиевы поступили на службу в Президентский полк. Причем, родились они 9 мая. О "тройной победе" сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Попасть в эту элитную воинскую часть, которая входит в состав ФСО, занимающейся охраной объектов Московского Кремля весьма непросто. Вот и в Татарстане конкурс превышал три тысячи человек на одно место.

"Чтобы отобраться туда на службу, нужно иметь отменное здоровье, рост не ниже 175 сантиметров, быть отличником учебы. А чтобы сразу три брата имели все эти показатели - это уникальный случай", - пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РТ Дмитрий Гурылев.

Весьма символично, что родились они 9 мая. Дмитрий Гурылев не исключает, что в связи с этим братьям могут доверить право выносить знамена во время юбилейного Парада Победы".

Всего в этом году в ЦВО призыву подлежали 57 290 человек. В Президентский полк пошли служить 180 новобранцев.