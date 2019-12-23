В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту

В Кирове проводится проверка по факту внештатной ситуации, которая произошла в аэропорту Победилово, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, после посадки рейса, вернувшегося из Москвы, во время разворота для руления к перрону произошло "скольжение воздушного судна Boeing 787 в сторону укрепленной обочины без выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы". Эта информация сейчас проверяется.

На борту судна находилось 113 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. Никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно также не повреждено.

Авиакомпания-владелец судна приняла решение о его осмотре. Следующий плановый авиарейс направлением Киров - Москва выполнен на резервном самолете. Задержка рейса составила 2,5 часа.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям всех служб, причастных к инциденту. Как отмечается в сообщении транспортной прокуратуры, посадка воздушного судна в Кирове происходила в сложных погодных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на грунт. Однако авиакомпания-перевозчик эту информацию опровергает.