В Нижнем Новгороде завели дело по факту продажи снюсов в магазине

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Поводом стала продажа снюсов, сообщает СУ СК по региону.

Дело заведено после прокурорской проверки. Как выяснилось, никотинсодержащий продукт, известный как снюс, продавался неустановленными лицами на территории торгового центра "Куб" в Советском районе и других магазинов Нижнего Новгорода.

Сотрудники полиции и СК провели более 40 обысков в торговых центрах города и области. В результате было изъято значительное количество вещества, предназначенного для реализации. В ближайшее время следователи намерены направить в региональный минздрав обращение для того, чтобы установить всех пострадавших от употребления этого продукта граждан.

Отметим, что с 1 января 2020 года продажа бестабачной никотинсодержащей продукции на территории Нижегородской области будет запрещена. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента.