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23.12.2019 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде завели дело по факту продажи снюсов в магазине

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Поводом стала продажа снюсов, сообщает СУ СК по региону.

Фото: iStock
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Дело заведено после прокурорской проверки. Как выяснилось, никотинсодержащий продукт, известный как снюс, продавался неустановленными лицами на территории торгового центра "Куб" в Советском районе и других магазинов Нижнего Новгорода.

Сотрудники полиции и СК провели более 40 обысков в торговых центрах города и области. В результате было изъято значительное количество вещества, предназначенного для реализации. В ближайшее время следователи намерены направить в региональный минздрав обращение для того, чтобы установить всех пострадавших от употребления этого продукта граждан.

Отметим, что с 1 января 2020 года продажа бестабачной никотинсодержащей продукции на территории Нижегородской области будет запрещена. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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