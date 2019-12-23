В Прикамье девять человек пострадали в ДТП с автобусом

На 61-м километре автодороги Пермь-Краснокамск рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком DAV, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительной информации, виновником аварии является водитель грузовика, который при развороте не уступил дорогу рейсовому автобусу.

В результате ДТП, по информации регионального минздрава, пострадали девять человек, из них восемь госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте аварии работают экстренные службы.