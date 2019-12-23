В Прикамье пятеро детей отравились неизвестным газом в кафе

После посещения кафе на улице Мира в Березниках 10 человек обратились за медицинской помощью, пять из них - дети младшего школьного возраста.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, дети с признаками отравления были доставлены на осмотр в краевую больницу имени Вагнера. В настоящее время они уже выписаны домой.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается региональный Роспотребнадзор. Предположительно причиной отравления школьников стало газообразное средство от тараканов, которое применялось в одном из помещений торгового центра, где расположено кафе, и могло попасть в вентиляцию.