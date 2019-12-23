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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье пятеро детей отравились неизвестным газом в кафе

Текст: Алексей Трапезников

После посещения кафе на улице Мира в Березниках 10 человек обратились за медицинской помощью, пять из них - дети младшего школьного возраста.

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Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, дети с признаками отравления были доставлены на осмотр в краевую больницу имени Вагнера. В настоящее время они уже выписаны домой.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается региональный Роспотребнадзор. Предположительно причиной отравления школьников стало газообразное средство от тараканов, которое применялось в одном из помещений торгового центра, где расположено кафе, и могло попасть в вентиляцию.

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