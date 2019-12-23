В Саратове суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.

Как уже сообщала "РГ", в субботу вечером сотрудники патрульно-постовой службы у дома № 2 на улице Киевской попытались проверить документы у двух мужчин. В ответ один из них выстрелил и тяжело ранил полицейского. Второй из стражей порядка также получил телесные повреждения. Тем не менее, правоохранителям удалось задержать стрелявшего и передать его подоспевшим на помощь сослуживцам.

Впоследствии лейтенант полиции, потерявший много крови, скончался в больнице. Сегодня, по сообщению РИА Новости, он был похоронен на родине в Мордовии.

- Рассмотрев ходатайство и представленные следователем материалы, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, - информирует пресс-служба СУ СК по региону.

По сообщениям саратовских журналистов, которые присутствовали при вынесении судебного решения, 32-летний житель Саратова, подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского, находился в федеральном розыске.