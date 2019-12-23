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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил о двух полицейских, пострадавших при стрельбе в Саратове

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове при задержании местного жителя, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции, пострадало два правоохранителя.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону и СУ СК по Саратовской области сообщали о раненом лейтенанте полиции, который был госпитализирован, но вскоре скончался из-за большой потери крови.

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Как теперь информирует СК, телесные повреждения при задержании злоумышленника получил и его напарник.

По данным следствия, в минувшую субботу около 21 часа два сотрудника патрульно-постовой службы в Заводском районе города остановили двух мужчин для проверки документов. Один из них выстрелил в полицейского с близкого расстояния и попал ему в грудь. Несмотря на тяжелое ранение, лейтенант полиции Михаил Гадеев и его напарник обезвредили злоумышленника, и затем передали его другим сотрудникам полиции.

В эту же ночь Михаил Гадеев умер в больнице. Кроме того, как сообщает пресс-служба СУ СК, был госпитализирован и его напарник, получивший телесные повреждения, врачи оказывают ему помощь.

По подозрению в посягательстве на жизнь правоохранителей задержан 32-летний житель Саратова.

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - информирует ведомство.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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