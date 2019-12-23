В Саратовской области в ДТП пострадали шесть человек

В Саратовской области на трассе Сызрань-Волгоград столкнулось три легковых автомобиля, пострадали шесть человек.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, ДТП произошло вечером в воскресенье около села Синенькие. По предварительным данным 24-летний водитель ВАЗ-21124, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате этот автомобиль также выехал на встречную полосу и столкнулся с еще одним автомобилем ВАЗ-111730.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей: девочка семи лет и трехлетний мальчик.