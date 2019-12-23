В Сызрани открылся третий в Самарской области центр поддержки бизнеса

В Сызрани открыли третий в регионе центр оказания услуг предпринимателям "Мой бизнес". Теперь у представителей бизнеса в этом городе есть уникальная возможность получить все необходимые услуги в одном месте.

В новом просторном конференц-зале открывшегося центра минэкономразвития и инвестиций Самарской области провело встречу с представителями бизнес-сообщества. Более полусотни предпринимателей пришли задать вопросы напрямую министру Дмитрию Богданову и услышать из первых уст о тех мерах поддержки, которые оказывает правительство региона, в том числе в рамках национального проекта "Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Мы открываем третий в регионе центр "Мой бизнес", это важное событие для динамично развивающегося предпринимательского сообщества Сызрани, - отметил Дмитрий Богданов. - Теперь получить меры государственной поддержки здесь можно будет по принципу "единого окна". Уверены, что такой подход позволит тем, кто задумывается или планирует открытие своего дела, сделать это максимально быстро и удобно, а действующим предпринимателям - усилить свой бизнес мерами господдержки.

В центрах "Мой бизнес" можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, а также пройти обучение.

Напомним, до конца 2022 года в Самарской области по личной инициативе губернатора Дмитрия Азарова откроется десять центров "Мой бизнес". Сейчас у каждого жителя региона есть возможность получить необходимую консультацию онлайн, заполнив заявку на сайте mybiz63.ru.

Отметим, в Самарской области создается доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В ее состав, помимо центров поддержки предпринимательства "Мой бизнес", входит центр поддержки экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурный и гарантийные фонды. В режиме "одного окна" услуги бизнесу по сопровождению проектов оказывает специально созданное Агентство по привлечению инвестиций.