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23.12.2019 17:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Татарстане появился уполномоченный по искусственному интеллекту

Текст: Олег Корякин
Татарстан стал первым регионом страны, где ввели должность уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Занял этот пост 25-летний стартапер, бывший резидент казанского ИТ-парка Булат Замалиев. Представил ИИ-обмудсмена министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Несмотря на юный возраст, Булат Замалиев добился больших успехов. Он является автором проекта "Цифровая деревня", позволяющего сельским жителям пользоваться онлайн-заказом товаров и услуг и прочими современными городскими IT-благами.

Кроме того, он является призером крупнейшего в мире хакатон, который прошел в конце сентября в Казани. Конкурс собрал сильнейших айтишников страны. Причем, решали реальные задачи, поставленные представителями власти и крупных корпораций.

Фото: iStock
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Команда Булата Замалиева победила в номинации Министерства информатизации и связи РТ. Им удалось создать прототип платформы, которая позволит переводить в электронный формат государственные услуги силами аналитиков, без участия разработчиков.

В итоге стартаперы получили приз в полмиллиона рублей. Но, как оказалось, это была единственная награда. Талантливого молодого человека заметили власти республики.

Булат Замалиев заявил, что на своем новому посту будет уделять большое внимание этическим проблемам, возникающим при внедрении технологий ИИ.

"В самой сути технологий искусственного интеллекта изначально заложена некоторая "предвзятость". Все потому, что алгоритмы обучаются на уже существующих данных. Например, искусственный интеллект-рекрутер может принимать решение о приеме на работу не по вашим профессиональным компетенциям, а по предыдущим данным об успешных сотрудниках и учитывать такие факторы, как пол, возраст, национальность и другие черты личности",  - пояснил он.

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