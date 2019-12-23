В Уфе по факту убийства семьи возбудили уголовное дело

В одной из уфимских квартир полицейские обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, тела обнаружили в квартире многоквартирного дома 20 декабря. Личности погибших установлены. Это 68-летний мужчина, его 64-летняя супруга и их 44-летний сын.

Следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертные исследования. Идет допрос очевидцев и свидетелей.