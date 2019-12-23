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23.12.2019 11:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как часто омичей увольняют из-за выходок на новогодних корпоративах

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Подавляющее число работающих омичей (75 процентов) отправятся на новогодний корпоратив, еще 11 процентов проигнорируют это мероприятие, остальные сообщили, что в их компаниях вообще не устраиваются праздники. Два человека из ста рискуют быть уволенными из-за неадекватного поведения под елкой. Такие данные приводят аналитики портала по поиску работы HeadHunter.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

Каждый третий респондент заявил, что посещение корпоратива в их фирме является обязательным. В половине случаев компании устраивают праздники вскладчину с сотрудниками. Каждая третья организация полостью берет расходы на себя. 19 процентов респондентов оплачивают корпоративное застолье самостоятельно.

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Почти 60 процентов опрошенных вместе с коллективом пойдут отмечать Новый год в кафе или ресторан, 33 процента - в специально арендованное по случаю помещение, остальные будут праздновать прямо на рабочих местах, в офисах.

Специалисты утверждают, что, несмотря на всеобщее веселье, участникам совместного торжества следует следить за своим поведением.

- Идти на праздник или нет, - личное дело каждого. Однако не факт, что ваше отсутствие останется незамеченным. Работодатель вполне может это расценить как нелояльность к себе и коллективу. Что в свою очередь может отразиться на вашем будущем в данной компании, - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. - Еще два важных правила участия в совместных праздниках: уместный наряд и корректное поведение. По данным наших опросов, два процента респондентов сталкивались с угрозой сокращения сразу после новогодних корпоративов. В последние четыре года эта цифра остается стабильной.

Между тем, по данным агентства, три процента омских фирм в 2020-м готовится к плановому сокращению. 53 процента организаций сохранят штат на уровне 2019 года, еще 44 процента работодателей намерены его увеличить.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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