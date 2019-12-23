В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, исполнять обязанности первого заместителя губернатора будет Владимир Дорофеев. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Руслан Болотов, а и.о. зампредов назначены Валентина Вобликова, Анатолий Прокопьев и Теймур Магомедов.

Исполнять обязанности министра финансов предстоит Наталии Бояриновой, министра труда и занятости - Наталии Воронцовой. И.о. главы министерства лесного комплекса назначен Дмитрий Петренев, природных ресурсов - Андрей Крючков. Министерство строительства, дорожного хозяйства временно возглавит Светлана Свиркина, министерство ЖКХ - Сергей Малинкин, имущественных отношений - Марина Быргазова, сельского хозяйства - Илья Сумароков.

Владимир Родионов будет исполнять обязанности министра социального развития, опеки и попечительства, Ольга Стасюлевич - министра культуры и архивов, Елена Апанович будет отвечать за образование, Илья Резник - за спорт.

Врио губернатора отметил, что перед вновь назначенными членами правительства стоят сложные задачи и пожелал им сил и терпения.

Игорь Кобзев пообещал, что 30 декабря будут названы имена министров здравоохранения, молодежной политики и закупок. Вакантны пока и должности главы аппарата губернатора и трех зампредов правительства. Со всеми руководителями подписаны контракты на три месяца. Исключение составляют Руслан Болотов, Наталия Бояринова и Владимир Родионов - они остаются на своих постах до сентября 2020 года.

Напомним, 12 декабря стало известно о том, что Сергей Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию с поста губернатора Приангарья. На должность временно исполняющего обязанности губернатора региона была выбрана кандидатура Игоря Кобзева.