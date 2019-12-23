В Кемерове водитель сбил трех человек на остановке и скрылся

Кемеровская полиция разыскивает водителя автомобиля ВАЗ-2112, совершившего наезд на трех горожан на автобусной остановке. После случившегося лихач скрылся с места происшествия.

ДТП произошло сегодня около 15:20 по местному времени на остановке "Стоматологическая клиника "Улыбка", на пересечении проспекте Ленина и бульвара Пионерского. Водитель ВАЗ-2112 сбил стоящих на остановке двух взрослых и 14-летнего подростка. Они госпитализированы.

На месте происшествия был обнаружен бампер от автомобиля. По госномеру инспекторы ГИБДД уже установили владельца машины.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто управлял автомобилем на момент ДТП, - сообщил "РГ" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков. - Полицейские рекомендуют ему в кратчайшее время самому обратиться в ближайший отдел полиции для разбирательства.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.