В Красноярске впервые прооперировали таракана

Уникальную операцию - удаление капсулы, в которой созревает потомство, - провели красноярские ветврачи самке таракана-архимандрита. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперировавшего ветеринара Данию Пух.

К специалистам обратился мужчина, сообщив, что проблема возникла во время родов его таракана. У самки не отошла капсула, в которой созревало потомство, из-за чего насекомое могло погибнуть. По словам ветеринара, в Красноярске раньше не оперировали тараканов. Специалистам пришлось даже консультироваться с коллегами из Испании, занимающимися изучением строения их тела. Вмешательство длилось около часа, затем насекомое в удовлетворительном состоянии было возвращено хозяину.

Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета (ТГУ) Владимир Романенко назвал операцию уникальной, но бессмысленной.

- Архимандрит - лабораторное животное, оно есть во всех вузах, где изучают зоологию беспозвоночных, - приводит его слова агентство. - Спасать отдельную особь не имеет смысла.

Впрочем, хозяин прооперированного таракана, вероятно, считает иначе.

Справка

Таракан-архимандрит - насекомое, обитающее в лесах Южной Америки. Длина взрослой особи составляет 75-85 мм (у крупных самок до 100 мм). Архимандриты являются живородящими насекомыми. Таракан живет около двух лет и обычно приносит потомство дважды за жизнь.