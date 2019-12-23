В Дагестане четыре человека отравились угарным газом

Четыре человека, включая грудного ребенка, госпитализированы после отравления угарным газом в Дагестане, сообщает ТАСС.

ЧП произошло сегодня утром в прибрежном поселке Сулак, в 30 километрах к северу от Махачкалы. Среди пострадавших один взрослый и трое детей 2013, 2014 и 2019 годов рождения. Благодаря слаженным действиям медиков жертв удалось избежать. Состояние отравившихся сейчас средней степени тяжести.

Теперь экспертам предстоит установить причину происшествия. По статистике, главная причина отравлений угарным газом в частных домах - нарушения в системе отопления и вентиляции.