В Дагестане группу налоговиков заподозрили в мошенничестве на 25 млн

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против шестерых сотрудников второй межрайонной инспекции ФНС Дагестана. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, фигурантами дела стали руководитель ведомства и его пятеро подчиненных. Их поймали на том, что они незаконно удаляли из базы обязательные налоговые платежи, начисленные на физических и юридических лиц с 2017 по 2019 годы. Ущерб оценивается в 25,9 миллиона рублей. В домах подозреваемых уже прошли обыски

Возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. При этом по ходу расследования к ней могут быть добавлены еще несколько.