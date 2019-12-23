Для бюджетников Заполярья 31 декабря станет выходным днем

Для бюджетников Мурманской области 31 декабря станет выходным днем. На последний день года выходной перенесен с 28 декабря, сообщил губернатор региона Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании правительства региона.

Также глава Мурманской области порекомендовал освободить в этот день от работы сотрудников муниципальных учреждений.

Правда, это распоряжение не касается сотрудников органов власти, как государственных, так и муниципальных. Чиновники будут работать 31 декабря, а ответственные руководители областного правительства - и 28-го.

- Тем не менее, у руководителей подразделений будет возможность 31-го числа сократить своим подчинённым рабочий день в зависимости от объема задач, - отметил Андрей Чибис.