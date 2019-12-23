Эксперимент с tax free продлен еще на год

Новости

Уровень воды в Венеции достиг критического уровня 17:06
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил 17:06
Организаторы теракта в Пятигорске получили 15 и 17 лет колонии 16:57
Редкая орхидея "Серебряный башмачок" расцвета в Москве 16:45
Путин пошутил по поводу колбасы на агровыставке 16:44
Чижов прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии 16:41
В Карелии военнослужащий получил ранение в голову 16:37
В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту 16:26
Трех братьев-близнецов из Татарстана приняли в Президентский полк 16:24
Чижов: В отношениях с ЕС нужно меньше лозунгов и больше прагматизма 16:20
Спасатели достали из Невы затонувший бетоновоз 16:16
Астраханку наградили за разоблачение банды педофилов 16:15
Хонда ушел из "Витесса" вслед за Слуцким 16:06
В Севастополе ожидают рост турпотока после запуска поездов 16:06
На Ямале из желудка ребенка извлекли волосяной ком длиной 18 см 15:50
В Африке найдена рыба возрастом 400 миллионов лет 15:50
Аксенов назвал запуск поездов по Крымскому мосту впечатляющим успехом 15:48
В пирамидах Древнего Египта нашли эмодзи для гаджетов 15:46
Управделами президента Беларуси отчитался об итогах работы 15:42
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 15:34
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 15:27
Более трети россиян пользуются средствами для обхода блокировок 15:21
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года 15:19
Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину 15:19
Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 15:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперимент с tax free продлен еще на год

Текст: Владимир Кузьмин
Эксперимент с tax free, проводившийся в России последние два года, продлен до конца 2020 года. Он расширен на три новых региона - Ленинградскую область, Приморский и Хабаровский края.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Теперь в проекте могут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона, естественно, если она ведется российскими юридическими лицами", - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями о подписании им необходимого постановления.

Установлен порядок определения таможенной стоимости вывозимых товаров

В 2018 году по tax free оформлено около 42 тысяч чеков, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. За 11 месяцев уходящего года их количество увеличилось на 35 процентов, общий оборот товаров составил около 17 миллиардов рублей.

Правительство намерено упростить иностранцам правила пользования системой, переведя документооборот из бумаги в электронный вид. "Для этого нам предстоит, конечно, принять необходимые нормативные акты, но в следующем году, в первой половине следующего года, мы планируем принятие таких актов, чтобы эта система была еще более доступной и комфортной", - пообещал Силуанов.

Экономика ВЭД Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Ленинградская область ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Первый комплект зенитной системы С-350 "Витязь" передан в войска
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17
Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа