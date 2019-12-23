Эксперимент с tax free продлен еще на год

Эксперимент с tax free, проводившийся в России последние два года, продлен до конца 2020 года. Он расширен на три новых региона - Ленинградскую область, Приморский и Хабаровский края.

"Теперь в проекте могут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона, естественно, если она ведется российскими юридическими лицами", - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями о подписании им необходимого постановления.

В 2018 году по tax free оформлено около 42 тысяч чеков, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. За 11 месяцев уходящего года их количество увеличилось на 35 процентов, общий оборот товаров составил около 17 миллиардов рублей.

Правительство намерено упростить иностранцам правила пользования системой, переведя документооборот из бумаги в электронный вид. "Для этого нам предстоит, конечно, принять необходимые нормативные акты, но в следующем году, в первой половине следующего года, мы планируем принятие таких актов, чтобы эта система была еще более доступной и комфортной", - пообещал Силуанов.