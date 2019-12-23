Михаил Боярский сыграет в Петербурге премьеру в день своего юбилея

25 и 26 декабря в Театре имени Ленсовета премьера - водевиль-мелодрама "В этом милом старом доме". Пьеса классика отечественной драматургии Алексея Арбузова выбрана к юбилею Михаила Боярского - народному артисту России 26 декабря исполнится 70 лет. И выбрана не случайно, как сообщили в театре. Арбузов - родной автор для Театра имени Ленсовета. Во времена, когда театром руководил Игорь Владимиров, на сцене с огромным успехом шли его пьесы "Таня", "Мой бедный Марат", "Старомодная комедия", "Нечаянный свидетель", "Победительница".

Накануне премьеры пригласили журналистов на пресс-конференцию, в ней участвовали новый художественный руководитель театра, народная артистка России Лариса Луппиан, директор театра Валерий Градковский и сам виновник торжества.

- Конечно, это не традиция - отмечать юбилей премьерой, - рассказал Михаил Боярский.- Мне было уже и 50, и 60. В 50 лет была не театральная премьера, а сборный концерт в БКЗ "Октябрьский", на 60-летие выпустили в Театре имени Ленсовета спектакль "Смешанные чувства" в постановке Олега Левакова. Я очень не люблю юбилеи, единственный юбилей, который меня потряс - Алисы Бруновны Фрейндлих - спектакль "Оскар и Розовая дама" к ее 70-летию. Это глубоко запало мне в душу, и я подумал, что неплохо бы и мне сделать что-то подобное, но у меня нет для этого ни таланта, ни сил.26 декабря будет премьера "В этом милом старом доме", в которой я с удовольствием принимаю участие - это не бенефис, где у меня заглавная роль, а спектакль театра, там занято 90 процентов молодежи и всего две возрастные роли - у меня и моей супруги, и они второстепенные. Речь идет о ностальгии, времени, по которому мы скучаем.

О тех ценностях, которые наши родители пронесли через всю жизнь, почему они и выиграли войну. И самое главное - там есть любовь. Современные тяготы затмили человеческие сердца, взгляды, разговоры, которые мило велись на верандах, кухнях, на работе - в курилках…Милый старый дом, к сожалению, опустел. Время послевоенное, знакомое мне, моим родителям, близким, людям, которые составляли в то время соль земли, были очень симпатичными, добрыми.

Как говорил Александр Сергеевич Пушкин: "Все мгновенно, все пройдет; Что пройдет, то будет мило", - вот такие чувства я испытываю, когда репетирую. Кстати, фрагмент песни "Все пройдет" звучит в спектакле. Мы хотели, чтобы все прошедшее грело душу - не только нам, но и зрителям. Идея такова: все самое лучшее не забывать, а всячески пестовать, вспоминать, потому что мир очень изменился, и здесь я не всегда нахожу себе уголки для души, а там все было на своих местах. Воспоминания, которые окутывают героев - молодых и старшего поколения - связаны и с моими воспоминаниями и тех, кто участвует в спектакле. Что мне симпатично в этом спектакле - режиссер Олег Леваков воплощает не свои ассоциации о пьесе, а взял за основу драматургию Арбузова и пытается поставить то, что написал автор.

Обычно последние перед премьерой дни самые напряженные, тяжелые - не готово, не успеваем!.. Лариса Луппиан, супруга юбиляра, а также партнерша по спектаклю (они играют супругов), заметила, что Олег Леваков - удивительно собранный человек, даже опережает график - спектакль уже готов, можно сказать. Готовы костюмы. Наводят последние штрихи.

Директор театра Валерий Градковский подчеркнул, что ленсоветовская труппа одна из самых сильных в стране, ее золотой фонд состоит из прославленных артистов, которые вошли в историю театра, много молодежи.

По мнению руководства, репертуарный театр должен показывать все направления развития, но надо напомнить зрителям и о "традиционном" драматическом театре. Несколько дней назад на Малой сцене появился новый спектакль "Валентин и Валентина" по пьесе Рощина. На очереди пьеса Арбузова - на Большой. Далее - Вампилов… Недавние премьеры - "Мертвые души" в постановке Романа Кочержевского, "Пиковая дама. Игра" Евгении Сафоновой - уже и громко прозвучали, и премиями отмечены.

- Благодаря Михаилу Боярскому, его имени, театр получил богатого спонсора, поддержавшего нашу постановку, - сообщила Лариса Луппиан. - Спектакли сейчас дорогие, нужны колоссальные средства, чтобы пополнять репертуар. Мы надеемся выпустить в следующем сезоне семь новых спектаклей. У нас будут ставить режиссеры маститые и молодые, авангардисты и исповедующие русский психологический театр. Наша задача - создать разнообразный репертуар. Каждый зритель выберет в театре то, что ему по душе.

Корреспондент "РГ" узнала, почему Михаил Боярский играет теперь только в постановках Олега Левакова (актера и режиссера Театра имени Ленсовета, ученика Игоря Владимирова).

25 лет назад появился спектакль "Интимная жизнь" (как антреприза). До сих пор с успехом играете его! Десять лет назад Театр имени Ленсовета уговорил вас на "Смешанные чувства" - и снова ставил Леваков. И вот, наконец, новый, третий спектакль - и с тем же режиссером. Боитесь других, незнакомых?

Михаил Боярский: Да. Я видел режиссуру Товстоногова, Додина, Камы Гинкаса, и вот приходит человек: "Здрасьте, я режиссер…". Сегодня много режиссеров, журналистов, хирургов, парикмахеров, не владеющих профессией. Я знаю, на каком языке говорит Олег Леваков, мне понятен этот язык. Я учился работать у профессора Леонида Федоровича Макарьева (у него учились Юрский, другие артисты), могу воспользоваться тем, что умею, на драматической сцене - вместе с человеком, который исповедует тот же самый язык. Мне могут предложить Офелию, но я не смогу сыграть ее, у меня не получится.

Я никак не смирюсь с тем, что происходит сегодня в театре. Мне это чуждо, я этого не умею, не рвусь в этот театр, понимаю прекрасно, что там не нужен, мне не о чем говорить с режиссером, предлагающим свою концепцию. Я не прогрессивен и не подвижен. Пытаюсь найти общий язык с теми, кто находится в моем возрасте или чуть старше, но они еще страшнее отзываются о том, о чем я сейчас говорю. Когда народный артист, живущий в Москве, рассказывает про спектакль, где Моцарт вышел в наушниках, - и он чуть не убежал из зала, я понимаю его. А, с другой стороны, как же сегодня без наушников? Без телефона? Сальери звонит: "Алё, Моцарт, привет. Как дела?" Понятно, но только - без меня.

Билетов на премьеру "В этом милом старом доме" в продаже нет. Ожидается немало гостей - из Петербурга и Москвы - и зрителей, которые многие десятилетия любят актера и хотят поздравить его.

О чем спектакль

В одном номере гостиницы поселяются две женщины. Одна собирается замуж за любимого. Другая хочет навестить бывшего мужа и детей. Но они и не предполагают, что обсуждают одного и того же мужчину, с которым вскоре встретятся в милом старом доме на берегу моря. Герои пьесы - три поколения, любят и ненавидят, сомневаются и страдают, ищут свой путь.

Справка "РГ"

Михаил Боярский окончил актерский факультет ЛГИТМиК в 1972 году (класс Л.Ф.Макарьева). Работал в Театре имени Ленсовета с 1972 по 1986 год.Участвовал в спектаклях "Дульсинея Тобосская", "Укрощение строптивой", "Миссис Пайпер ведет следствие", "Трубадур и его друзья", "Люди и страсти", "Интервью в Буэнос-Айресе", "Снежная королева", "Спешите делать добро", "Победительница", "Трехгрошовая опера", "Человек и джентльмен" и других.

С 2009 года занят в спектакле "Смешанные чувства", поставленном к его 60-летию.