Петербуржцам покажут "Кинематические сказки"

24 декабря в Суворовском музее открывается выставка "Кинематические сказки", на ней будут представлены уникальные объекты художника Виктора Григорьева, работающего в жанре арт-механики.

Как сообщает пресс-служба Суворовского музея, Григорьев создал целый мир кинетических игрушек, заводных настенных картин. В своих работах он использовал металл, дерево, стекло и пластик.

Виктор Григорьев ушел из жизни в феврале 2019 года.

Памятная выставка проводится в Суворовском музее не случайно, дело в том, что великий полководец интересовался механикой, например, следил за работами Ивана Кулибина.

В Суворовском музее не сомневаются: выставка заинтересует все категории посетителей. Если взрослые оценят тонкость линий и стим-панк мотивы, то детей наверняка увлекут необычные формы и полет фантазии художника.