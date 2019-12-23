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23.12.2019 19:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербуржцам покажут "Кинематические сказки"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
24 декабря в Суворовском музее открывается выставка "Кинематические сказки", на ней будут представлены уникальные объекты художника Виктора Григорьева, работающего в жанре арт-механики.
Фото: Пресс-служба Суворовского музея Фото: Пресс-служба Суворовского музея
Фото: Пресс-служба Суворовского музея

Как сообщает пресс-служба Суворовского музея, Григорьев создал целый мир кинетических игрушек, заводных настенных картин. В своих работах он использовал металл, дерево, стекло и пластик.

Фото: Пресс-служба оркестра "Таврический"
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Виктор Григорьев ушел из жизни в феврале 2019 года.

Памятная выставка проводится в Суворовском музее не случайно, дело в том, что великий полководец интересовался механикой, например, следил за работами Ивана Кулибина.

В Суворовском музее не сомневаются: выставка заинтересует все категории посетителей. Если взрослые оценят тонкость линий и стим-панк мотивы, то детей наверняка увлекут необычные формы и полет фантазии художника.

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