В Архангельске открыли детсад с усиленной системой безопасности

В Соломбальском округе Архангельска построили современный детский сад на 125 мест с бассейном и усиленной системой безопасности.

Новый детсад в старинном районе города появился впервые за многие десятилетия. Густонаселенной Соломбале он был особенно нужен: если детвора старше трех лет обеспечена местами в дошкольных учреждениях округа, то малышам ясельного возраста приходится ждать в очереди. Сдача еще одного садика отчасти решит эту проблему.

- У нас откроются три ясельные группы для детей с полутора лет. Всего к нам придут 60 таких ребят - это почти половина от общего числа воспитанников. Все группы уже укомплектованы, штат сотрудников набран, - рассказала и.о. заведующего детским садом № 167 "Улыбка" Ирина Бренчукова.

Новый садик расположен у въезда в Соломбалу, недалеко от берега реки Кузнечиха. По словам главы Архангельска Игоря Годзиша, он неспроста появился именно здесь - на прилегающей территории скоро начнут строить многоэтажные жилые дома.

- Мы изначально рассматривали строительство детского сада вкупе с последующей застройкой близлежащего микрорайона. Более того, в ходе проектирования обсуждалось и обустройство набережной, которая для Соломбалы очень важна. В следующем году выйдет на завершающую стадию реконструкция набережной Седова, но до Кузнечихи до сих пор дело не доходило. А здесь вполне могут появиться благоустроенные прогулочные зоны, - пояснил глава города.

Новый садик отвечает всем современным требованиям. Ребят ждут безопасный бассейн с раздевалками для мальчиков и девочек, спортивный и музыкальный залы со всем необходимым оборудованием, спальные и игровые комнаты с качественной деревянной мебелью и развивающими игрушками. Каши, супы и компоты из собственного пищеблока будут доставлять на второй этаж на лифте.

Кроме того, детсад станет настоящей крепостью в плане безопасности. Родителям выдадут специальные пропускные карточки, а посторонним вход будет строго воспрещен. Во всех помещениях установлены видеокамеры - всего их 80. Предусмотрены отдельные эвакуационные выходы на улицу из групп, чем не могут похвастаться давно построенные детсады.

Цена муниципального контракта на строительство садика составила 157 миллионов рублей.

- Светло, тепло, красиво, современно - нам здесь очень нравится, - оценила мама будущей воспитанницы Юлия Булатова. - Раньше нам с пятилетней дочкой приходилось ездить в детский сад на автобусе. И хотя нам остается всего два года до школы, мы решили перевестись в новый садик, который появился совсем рядом с домом.

Незадолго до его открытия в Архангельске завершился капремонт пустующего третьего этажа в детсаду "Подснежник" в округе Варавино-Фактория. В результате там удалось создать две новые группы и несколько творческих кружков. А 24 декабря откроется новый детский сад на 280 мест в седьмом микрорайоне города.

- Благодаря этим объектам мы решаем целый комплекс задач, связанных с реализацией нацпроекта "Демография". В частности, дети с полутора лет получают места в дошкольных учреждениях. Но работы еще много, в ближайшее время предстоит построить 23 детских сада по всей области, - отметил губернатор Поморья Игорь Орлов.

Маленькие соломбальцы справят новоселье в феврале 2020 года: в здании садика уже все готово, но необходимо завершить процедуры по лицензированию.