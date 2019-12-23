В Петербурге будет новый уполномоченный по правам ребенка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил назначить вице-губернатора Анну Митянину на пост уполномоченного по правам ребенка, сообщает официальный сайт администрации города.

- Документы по ее кандидатуре сегодня будут направлены на согласование в Законодательное Собрание, - заявил Беглов на рабочем совещании с членами правительства.

Он также отметил, что в следующем году будет составлен рейтинг регионов по качеству детства, в котором будет учитываться вся специфика работы с детьми и подростками, в том числе защита их прав. Появление новых стандартов потребует внесения изменений в законодательство. В Петербурге планируется провести эксперимент по "инвентаризации" региональных и федеральных законов в этой сфере.

"Этот пилотный проект Петербург будет реализовать первым в стране. Для его исполнения требуется человек, являющийся специалистом в области права. Вице-губернатор по социальным вопросам Анна Владимировна Митянина, долгое время возглавлявшая юридический комитет, обладает всеми необходимыми компетенциями", - подчеркнул Александр Беглов.