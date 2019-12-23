В Петербурге будут судить главу туроператора "Солвекс-Турне"

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора туроператора "Солвекс-Турне" Тамары Халецкой, обвиняющейся в мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, ООО "Солвекс-Турне" (на тот момент один из крупнейших петербургских туроператоров) объявило о приостановке деятельности 8 сентября 2014 года. В результате тысячи клиентов не смогли отправиться на отдых по уже купленным путевкам.

В октябре того же года гендиректор компании Тамара Халецкая была задержана в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, она предлагала клиентам заключать договоры об оказании туристических услуг, зная о невозможности их исполнить и не собираясь этого делать. В результате у 2 771 потерпевшего были похищены в общей сложности 157 миллионов рублей.

Осенью 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал компанию "Солвекс-Турне" банкротом.

Тамаре Халецкой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до десяти лет.

В Следственном комитете отмечают, что объем уголовного дела составил 336 томов. В ближайшее время оно будет направлено в суд.