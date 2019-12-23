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23.12.2019 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге экс-ректор аграрного вуза осужден на пять лет за растрату

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Петербурге огласили приговор в отношении бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПб ГАУ) Виктора Ефимова. Он признан виновным в растрате и осужден на пять лет лишения свободы.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, 25 декабря 2011 года СПБ ГАУ и "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" заключили госконтракт за сумму 36 миллионов рублей (суть контракта - в научно-исследовательских работах и повышении качества подготовки специалистов). Эти деньги в течение года были перечислены университетом на счет агентства, хотя, как установил суд, ректору Ефимову было известно, что условия контракта выполняться не будут.

"Таким образом Виктор Ефимов похитил путем растраты вверенные ему денежные средства и похищенным распорядился по своему усмотрению", - заключают в пресс-службе.

Пушкинский районный суд признал экс-ректора виновным по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ - "присвоение или растрата в особо крупном размере". Ефимов приговорен к лишению свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф 500 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск СПб ГАУ в размере 28,650 миллиона рублей.

Сам Виктор Ефимов свою вину во вменяемой ему растрате не признал.

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