В Петербурге показали новый мультфильм про Ивана Царевича и Волка

Международный день кино кинотеатр "Аврора" по традиции отметил праздником для детей и премьерой мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4". На сцену вышли создатели: продюсер Александр Боярский, режиссеры Дарина Шмидт, Константин Феоктистов и те, кто рисовал, писал музыку, озвучивал персонажей, занимался монтажом…

Актер Олег Куликович на премьера мультфильма про Ивана Царевича и Серого Волка в Петербурге Фото: Анжела Мнацаканян/РГ

Новые приключения сказочных героев, опасности и забавные ситуации. Сценарий написали участники "Квартета И" Сергей Петрейков, Леонид Барац и Вячеслав Хаит. Поэтому фильм получился веселым, остроумным, актуальным.

Узнаем голоса любимых артистов: Иван Царевич - Никита Ефремов, Царь-батюшка - Иван Охлобыстин, Кот - Михаил Боярский, Аделаида - Равшана Куркова, Павлин Паоло - Сергей Волчков…Петербургский актер Олег Куликович (Али, чудак-коллекционер; на студии "Мельница" кого только не озвучивал: Змея Горыныча, Алешу Поповича, Вупсеня, Пупсеня, зеваку, бандита, лекаря…) заметил:

- Студия "Мельница" отличается постоянством - постоянная доброжелательность! И это вызывает уважение. Фильм смотрится красиво, эффектно, спасибо художникам.

Режиссер Дмитрий Высоцкий говорит за Ферапонта, помощника Царя. Обычно он озвучивает коня Юлия в фильмах "Мельницы" про богатырей. И еще он режиссер сериала "Три кота".

Себе вы в этот раз взяли роль Волка (я узнала ваш голос)?

Александр Боярский: Что значит взял? Мне поручили. (Улыбается). Кто? Режиссер! Я и в предыдущем фильме, третьей части, Волка озвучивал, и во втором. Просто голос подходящий - хриплый. А в первом фильме за Волка прекрасно говорил актер Артур Смольянинов. Я довольно часто пишу черновые фонограммы для фильма, читаю все роли - для производства это проще. И вот как-то мой голос попал в роль и мы решили оставить его.

Один год выдаете новый фильм про богатырей, следующий - про Ивана и Волка. Решили чередовать?

Александр Боярский: Да. Зрителям так интереснее, мне кажется. Мы попросили "Квартет И" написать сценарий, участники с удовольствием согласились - и прислали хороший сценарий.

Как работали над фильмом, какие проблемы возникали?

Александр Боярский: В этот раз фильм сделали быстро, производство заняло несколько месяцев. И проблем не было!

На премьере был режиссер Константин Бронзит, автор анимационных фильмов "Уборная история - любовная история", "Мы не можем жить без космоса", "Он не может жить без космоса". Снимал он два раза и "богатырскую сагу". В титрах сказано, что в четвертом "Иване…" Константин озвучил дворника Фрола. Удивленный и испуганный Бронзит подошел с вопросом к главе студии Александру Боярскому: "Неужели я стал склеротиком?! Не помню, чтобы кого-то там озвучивал?"

Выяснилось, что это шутка коллег: Фрол появляется в двух эпизодах фильма, но не произносит ни одной фразы!

- А-а-а, молодцы! Прикололись, приветствую, - оценил Бронзит.

Режиссер Дарина Шмидт - ученица Константина Бронзита. Она главный режиссер, художник персонажей, сценарист и редактор сериала "Лунтик и его друзья", главный сценарист мультсериала "Три кота", получила много наград за фильм "Маленькая Василиса".

Вы не впервые работали на фильме про Ивана и Волка?

Дарина Шмидт: Во втором фильме, который снимал режиссер Владимир Торопчин, я делала клип на песню Василисы. Потом снимала как режиссер-постановщик третью часть. На всех работала с удовольствием, но, честно говоря, четвертый мне больше всех нравится - потому что он получился динамичным, разнообразным, а главное - очень музыкальным. Я люблю делать анимацию под какую-то музыку или ритм.

Смеялись, когда читали сценарий или снимали?

Дарина Шмидт: Когда читала - смеялась (я поклонница "Квартета И", их юмора), видела, где будут забавные моменты, но когда делала сам фильм - было сложно: у "Квартета И" герои много разговаривают, много словесных шуток, а в анимации смотреть на просто говорящего персонажа скучно. Поэтому нужно было придумать, что происходит во время разговора или как обыграть ту или иною фразу героя, чтобы она стала еще ярче, смешнее.

Не хотели сами озвучить какую-то роль? Как это делают другие режиссеры - Высоцкий, Бронзит и глава студии Боярский.

Дарина Шмидт: Нет. И стесняюсь, и не люблю свой голос.

Чем дальше будете заниматься?

Дарина Шмидт: К следующему Новому году будут "Конь Юлий и большие скачки". И это будет десятый, юбилейный фильм "богатырской саги", чувствую большую ответственность.

У вас еще "Лунтик и его друзья", "Три кота" и "Царевны". Как все успеваете?

Дарина Шмидт: Я фанат своей работы и трудоголик. И рано начала - на студию пришла в 19 лет.

Увидеть, как в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный Всесказочный конкурс песни (а-ля "Голос"), решить, чей голос круче, узнать, кто станет звездой шоу-бизнеса, можно уже скоро - фильм "Иван Царевич и Серый Волк 4" выходит в прокат 26 декабря. "Споемся в кино!" - призывают создатели.

Справка "РГ"

Первый мультфильм об Иване Царевиче и его верном помощнике Сером Волке по сценарию "Квартета И" вышел в декабре 2011 года и стал самым кассовым отечественным анимационным проектом в 2012 году. В 2013 году вышло продолжение истории. Создатели фильма получили премию "Золотой орел" (2015) за лучший анимационный фильм, а также премию "Блокбастер", учрежденную журналом "Кинобизнес сегодня". Мультфильм "Иван Царевич и Серый волк 3" вышел на экраны 1 января 2016 года и при бюджете $4 миллиона собрал $10,08 миллионов за 17 дней проката, одержав уверенную победу в новогодней "кинобитве", получил кинопремию "Икар" в номинации "Фильм в прокате".

Прямая речь

Михаил Боярский, народный артист России (озвучивает Кота с первого фильма студии "Мельница" про Ивана Царевича и Серого Волка (2011 год). В четвертом фильме Кот ученый помогает Ивану и остальным советами. Петь предпочитает на крышах, но попадает на сцену):

- Я рад, что меня приглашают на запись мультфильмов. Это очень симпатичная, озорная, хулиганская работа. Здесь мне пришлось еще и попеть за Кота, участвующего в конкурсе "Голос". Милый сценарий и персонажи. Я уже завсегдатай этой компании, и мне очень приятно, что мой Кот еще необходим там.

Константин Бронзит, режиссер:

- По-моему, все получилось очень весело, бодро и с огоньком. Скучать просто не было времени. Во всяком случае, мне так показалось. Сценаристы "Квартета И" в попытке поиграть словами, похоже, превзошли себя, поэтому в фильме много удачных шуток. И режиссер Дарина Шмидт много придумала дополнительно по действию. По-моему, это даже лучший из всех "Иванов". Прекрасный подарок нашему зрителю на Новый год!