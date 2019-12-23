В Петербурге в Неву упал бетоновоз

В Петербурге у Октябрьской набережной в Неву упал бетоновоз. Водителя машины ищут в реке спасатели.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, изначально бетоновоз врезался в дом, а потом протаранил иномарку, проезжавшую мимо.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ЧП, устанавливают, что послужило причиной потери управления бетоновозом.

ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС отмечает, что сам бетоновоз обнаружен недалеко от моста Александра Невского в 25 метрах от берега.