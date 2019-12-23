Ювелирный магазин в Санкт-Петербурге ограбили в стиле графа Монте-Кристо - через прорытый подземный ход. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что грабители ночью из подвального помещения проломили пол в ювелирном салоне в доме 3-1 по проспекту Большевиков и проникли в сейфовое помещение. Там они взломали металлический ящик и похитили деньги и ювелирные изделия на 10 миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, питерские оперативники уголовного розыска при поддержке спецназа Росгвардии задержали двух ранее судимых 46-летних неработающих граждан. Выяснилось, что задержанные являются участниками организованной группы, специализирующейся на кражах из организаций и предприятий. При обыске квартиры подозреваемых обнаружены инструмент для бурения бетонных перекрытий, 28 мобильных телефонов, радиостанции и украденные ювелирные изделия. Изъяты три автомобиля.

А в Москве приезжий из Средней Азии, не имеющий постоянной работы и жилья, решил подзаработать другим, но тоже криминальным способом. Вместе с друзьями он продал 69-летней москвичке старинные серебряные и золотые монеты за 300 тысяч рублей. Только потом пенсионерка поняла, что монеты вовсе не старинные, не серебряные и, тем более, не золотые.

Начальник Управления информации и общественных связей столичного главка полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что оперативники уголовного розыска по району Зябликово с коллегами из УВД по Южному административному округу задержали мошенника - 24-летнего "гостя" Москвы.