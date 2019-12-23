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23.12.2019 19:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чудеса в крепости

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль ледовых скульптур
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Пожалуй, единственное место в Петербурге, где нынешней аномально теплой зимой можно увидеть лед - это Петропавловская крепость. Здесь открылся фестиваль ледовых скульптур "Путешествие вокруг света". Богатая тема - роскошное воплощение. У художников по льду получилась целая планета.

- Мамочка, смотри, они живые! - удивляется малыш лет пяти у экспозиции с подводными обитателями.

Медузы и рыбы и в самом деле выглядят настоящими, будто на мгновение замершими в прозрачном пространстве. Центр подводного царства - хрустальный замок Русалочки, одновременно хрупкий и величественный. Скульпторы смеются и отказываются раскрывать секреты волшебства.

В Петербурге сейчас стоит плюсовая температура, но организаторы фестиваля заверяют: скульптурам это не повредит

Но чудеса только начинаются. В "Африке" к посетителям склоняются жирафы, выполненные почти в натуральную величину. В "Европе" из заснеженного стойла выглядывают доверчивые коровы, на покрытых инеем окошках - трогательные отпечатки детских ладошек. А в "Петербурге" возле узнаваемых фасадов пристроились добрые коты.

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Особо впечатлительным стоит обойти стороной гигантских насекомых - богомолов, тарантулов и стрекоз. Очень уж они реалистичны.

Зато совсем не страшный хозяин фестиваля - Мышиный король, встречающий гостей. Он готов сфотографироваться со всеми желающими на роскошном ледяном троне. А маленьким посетителям нужно будет отыскать спрятавшихся в неожиданных местах забавных мышат, назвать их количество и получить приз.

Всего при создании ледяного комплекса было использовано 230 тонн материала. Например, только на один ус улитки потребовалось пять килограммов льда.

В Петербурге сейчас стоит плюсовая температура, но организаторы фестиваля заверяют: скульптурам это не повредит. Ледяной городок находится в шатре, который представляет собой гигантский холодильник. Здесь поддерживается постоянная температура - минус шесть градусов.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Фото

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