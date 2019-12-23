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23.12.2019 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кресло не защитило

Заместитель губернатора Вологодской области лишился должности
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
Вологодский городской суд признал законным привлечение экс-заместителя губернатора региона Олега Васильева к административной ответственности. Осталось в силе и решение о лишении его водительских прав за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии.

Эта история произошла еще 7 сентября нынешнего года. В Вологде сотрудники ГИБДД в районе девяти часов вечера остановили иномарку, за рулем которой и находился Олег Васильев. Водителя заподозрили в том, что он нетрезв.

Дальше была стандартная процедура. Васильев согласился на проведение освидетельствования с помощь прибора-aлкометра "Кобра". Против полученных результатов не выступал.

Адвокат Олега Васильева пытался убедить суд в том, что подзащитный плохо себя чувствовал

Во время составления протокола об административном правонарушении - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, - вел себя спокойно, никаких жалоб на состояние здоровья не высказывал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Все это зафиксировано на видео, которое обычно снимают при подобных процедурах и оформлении протокола.

Потом документы передали в суд. И 28 октября мировой судья по участку N 67 Вологды вынес постановление о привлечении к административной ответственности Олега Васильева. Его лишили водительских прав на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости
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Но чиновник с данным решением не согласился и подал апелляцию. И уже на заседании городского суда адвокат Олега Васильева пытался убедить суд в том, что подзащитный торопился и плохо себя чувствовал. Мол, ему вообще нельзя пить по состоянию здоровья. Но все эти доводы не получили подтверждения в суде. Здесь показали и видео.

В итоге Вологодский городской суд признал законным привлечение Олега Васильева к административной ответственности и оставил постановление мирового судьи по судебному участку N 67 в городе Вологде без изменения.

Олег Васильев работал в правительстве Вологодской области на разных должностях с 2007 года. В 2012-м стал заместителем губернатора региона, отвечал в правительстве за социальный блок.

Но сразу же после ЧП его кандидатуру не внесли в список членов нового правительства, который формировал переизбранный губернатор Олег Кувшинников. В итоге Васильев потерял свою должность и уже не работает заместителем главы региона.

Кстати, эта далеко не первый случай, когда за пьяную езду наказывают чиновников. Заместитель мэра Новотроицка Оренбургской области Юрий Мацвая в начале декабря нынешнего года также попался за вождение в пьяном виде. Приборы подтвердили наличие спиртного у него в крови. Суд лишил чиновника водительских прав на полтора года и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

А вот в Пензенской области главу управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Валерия Муругова уволили за привлечение к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Губернатор региона посчитал, что глава ведомства, которое занимается обеспечением правопорядка и общественной безопасности, должен иметь безупречную репутацию и не допускать нарушений закона.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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