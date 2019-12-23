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23.12.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханку наградили за разоблачение банды педофилов

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области

Руководитель следственного управления СК РФ по Астраханской области Ибрагим Могушков вручил местной жительнице Нелле Силантьевой медаль "За содействие", поблагодарив за помощь следствию в раскрытии особо тяжкого преступления. Девушка помогла правоохранителям разоблачить педофилов, от которых пострадали десять детей в возрасте от восьми до 17 лет.

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Как сообщили в пресс-службе СК РФ по области, в марте 2018 года астраханка обратилась в правоохранительные органы по поводу того, что к ее соседу часто приводят несовершеннолетних. Но, когда полицейские, проверяя информацию, прибыли по адресу, 54-летний подозреваемый не открыл дверь и пытался скрыться, спрыгнув с балкона второго этажа.

Мужчину задержали, а в квартире на различных носителях нашли свыше 1,4 тысячи порнографических фото и видео с несовершеннолетними. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый вместе со своим знакомым приводил и развращал в квартире детей. Кроме того, была задержана их 20-летняя знакомая, которая также приводила  малолетних. В апреле 2019 года мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы строгого режима, его друг получил 16 лет тюрьмы, сообщница - 12 лет.

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