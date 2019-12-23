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23.12.2019 19:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первая "Таврия" ушла точно по расписанию

Корреспондент "Российской газеты" отправился в первом поезде в Крым
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8048)
С Московского вокзала Санкт-Петербурга ровно в 14.00 отправился пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Севастополь. По новому Крымскому мосту состав, получивший название "Таврия", пройдет в ночь на среду, 25 декабря.

Из Северной столицы отправился одноэтажный поезд. Любопытная деталь: в нем 17 вагонов - столько же, сколько городов в Крыму.

Билеты на поезд начали продавать 8 ноября, и места в купе были раскуплены меньше, чем за сутки. Большинство пассажиров признаются, что отправились в это путешествие не по необходимости, а из любопытства. Мне удалось купить только плацкартный билет, успела взять нижнее боковое. В вагоне достаточно комфортно. У каждого места есть розетки 220В, в вагоне работает кондиционер, есть wi-fi.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Едва поезд отправился в путь, в вагоне все начали знакомиться. Мой попутчик Юрий специально отпросился у начальника в эту поездку. Эмоции у него просто зашкаливают.

- Самолетом, конечно, было бы быстрее добраться до Крыма, - рассуждает молодой мужчина, который представился Олегом. Правда, тогда мы бы не увидели главную нынешнюю достопримечательность полуострова - Крымский мост. Ради этого стоило отправиться в путешествие.

На новой станции Тамань стоянка продлится 12 минут, дальше - 18 километров пути над водами Керченского пролива. Поэтому еще одно название нового моста, соединившего территорию полуострова с Россией, - Керченский. На территории Крыма будет семь остановок: Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

- Надо было шампанское взять, - сокрушается одна пассажирка, - мама вот не дождалась, а 90-летний папа будет меня встречать. Вот бы на мосту сделали остановку, чтобы мы смогли полюбоваться открывшимися видами...

Поезд только начал набирать ход, а пассажиры уже отправились переодеваться. Выгонять соседей или устраивать дежурства в тамбуре не пришлось - санитарные комнаты здесь не закрывают на замок. Проводницы всем раздают белье, можно купить тапки. Освещение - индивидуальное. Питаться можно в вагоне-ресторане, но многие , как только поезд тронулся в путь, тут же достали жареную курицу, вареные яйца, чай в стакане с подстаканником. Кстати, подстаканники в поезде особые - с Крымским мостом. Первые пассажиры состава смогут забрать их с собой.

Справка "РГ"

Поезд преодолеет расстояние из Петербурга в Севастополь за 43,5 часа. "Таврия" пройдет через девять областей, три города федерального значения, один край и республику. На пути 20 станций и почти три тысячи километров.

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