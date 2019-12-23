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23.12.2019 18:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Севастопольский вальс

25 декабря поезд из Санкт-Петербурга проезжает над Керченским проливом и прибывает в Севастополь
Фото: Константин Завражин
Президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Сначала глава государства проехал в специальном поезде из Керчи в Тамань, а затем по видеосвязи дал старт движению пассажирского состава Санкт-Петербург - Севастополь, который пересечет Керченский пролив в ночь со вторника на среду и утром 25 декабря прибудет в пункт назначения.

Владимир Путин прилетел в Анапу, оттуда отправился в Керчь, на станции "Керчь Южная. Новый парк" сел в специальный поезд, состоящий из нескольких вагонов, и поехал в Тамань. Главу государства встречали в Керчи министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, бизнесмен Аркадий Ротенберг, который владел компанией, занимающейся строительством моста, и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

По железнодорожному мосту в следующем году планируется перевезти 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов

Президент зашел в кабину и спросил: "Поехали?" Ему сказали, что сперва нужен гудок. Владимир Путин дал старт движению. Сначала глава государства ехал в кабине и беседовал с сопровождающими, а затем перешел в вагон, где за столиками уже собрались рабочие-мостовики с чаем в знаменитых подстаканниках. "Красавец, а не мост!.. Ровненько идет. Значительно мягче идет, чем автомобиль", - оценил президент. Расчетная скорость до 120 км в час, рассказали главе государства. Путин также поинтересовался, когда будет открыто движение грузовых составов. Оказалось, летом - до 1 июля. Скорость будет до 80 км в час, и глава государства назвал это рекордом. Один путь для грузовых перевозок полностью готов, готово все и в туннеле, а вот второй путь еще нужно, как рассказали президенту, "дотянуть на мосту". "Смонтировали всю автоматику, система централизации и блокировки работает полностью, мы едем по сигналам - они сами притормаживают и замедляют поезд, или, наоборот, ускоряют", - заверили главу государства. Работы по наладке автоматики закончатся до конца февраля - начала марта, и еще нужно будет заняться вопросами безопасности: организовать досмотр поездов со стороны Крыма.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Глава минтранса Евгений Дитрих попросил включить электрификацию железной дороги в Крыму в ФЦП по развитию региона - электричество есть не везде, Украина этим не занималась. На вопрос президента о стоимости электрификации Дитрих привел цифру - примерно 38,8 млрд рублей. Плюс обустройство автомобильных переездов. "Это под электричку?" - спрашивал по ходу движения глава государства. "Мы собираемся пустить здесь "Ласточку", - пояснил Дитрих. И тогда можно будет прилететь в Анапу, а оттуда на электричке в Керчь - за час, как на аэроэкспрессе. "Здорово! Обязательно надо сделать", - похвалил Путин. "По сути это еще один мост", - сказал рабочим глава государства. Строители задумались о том, где бы еще поработать. "Где можно использовать коллектив?" - спросил президент министра. Дитрих ответил, что нужно построить как минимум три больших моста, в том числе через реки Суру и Свиягу, и строителей там ждут. Один из участников разговора заметил: все верили, что мост будет построен в срок. "А даже если кто-то не верил, собирались двое-трое и доказывали тому, что все равно этот день наступит", - добавил он. "Трое на одного, конечно, всегда докажут", - улыбнулся Путин. Президент также расписался в книге с изображением Крымского моста - на память. "Спасибо", - написал он.

По приезде на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь. В прямом эфире собравшиеся наблюдали, как тронулся с перрона скорый поезд номер 7, состоящий из 17 вагонов с 530 пассажирами.

"Приятное и очень важное событие. Оно важно для Крыма, Севастополя, всего Юга России, да и для всей нашей страны, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как такой грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику", - заявил Путин. "Мы не запускаем его с начала, а восстанавливаем движение", - продолжил президент, напомнив, что 145 лет назад состав впервые отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Движение прерывалось всего три раза - во время Октябрьской революции 1917 года, Великой Отечественной войны и в 2014 году - по решению Украины.

"Но вы восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту", - обратился к рабочим глава государства и поздравил всех с этим большим событием.

Это вселяет, без всякого преувеличения, практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем

Миллионы автомобилей уже проехали по автомосту, а по железнодорожному в следующем году планируется перевезти 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов. "Но важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты", - заявил Путин. Причем на основе своей собственной технологической базы, добавил он.

"Это вселяет, без всякого преувеличения, практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем", - подчеркнул президент.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Мост в Крым - самый протяженный в России и Европе, 19 километров. Автомобильную часть Путин также открывал лично, в мае прошлого года, за рулем "КАМАЗа", причем работы были завершены досрочно - с семимесячным опережением. В октябре мост открыли для грузовиков.

"В добрый час", - напутствовал глава государства первый состав. Руководитель компании-перевозчика Александр Ганов отметил большую популярность маршрута. "Первые дни мы продавали три билета в каждую минуту. И сегодня поезда активно грузятся в обоих направлениях", - сказал он. Продано уже свыше 57 тысяч билетов с горизонтом продаж 60 дней. Тем временем состав тронулся с места. "Догоняйте!" - поторопил президент начальника поезда, стоявшего на перроне.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь стартовал с Московского вокзала вчера в 14.00. Время в пути составит 43,5 часа. Из Москвы в Симферополь поезд отправится 24 декабря. "Таврия" стартует с Казанского вокзала, время в пути составит 33 часа. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив 25 декабря.

Официально

В Кремле объявили дату ежегодного Послания президента Федеральному Собранию: 15 января 2020 года. "Предметная работа над содержанием только начинается", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин выступал с Посланием 15 раз, в 2019 году - 20 февраля.

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