Путин допустил возможность возвращения единого сельхозналога

Президент РФ Владимир Путин посетил в Республике Адыгея тепличный комплекс "Зеленый дом", круглогодично выращивающий розы в защищенном грунте и сезонно - в открытом. И ответил на вопрос, какие налоги лучше для сельхозпроизводителей: традиционный единый сельхозналог или недавно введенный НДС.

"НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозтоваропроизводителей, потому что крупные предприятия переработки отказывались брать продукцию фермерских хозяйств, так как они не включены в систему НДС", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения единого сельхозналога. Но теперь "необходимо проанализировать, создает ли переход на этот налог сложности для аграриев?"

Проблема возникла в нынешнем году, когда плательщики единого сельскохозяйственного налога получили возможность выплачивать НДС или воспользоваться правом на освобождение от налога. Оказалось, что у той и другой системы есть сторонники и противники. И глава государства предложил проанализировать, как система работает по стране. "Если создает сложности, можно и назад вернуться. Если это отбросит туда, где были и с чего начинали, то тогда, может быть, не надо этого делать", - сказал Путин.