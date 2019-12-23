Путин допустил введение новых мер поддержки аграриев при закупке топлива

Президент РФ Владимир Путин назвал возможным введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники. Кроме того, Владимир Путина обещал подумать и о форме поддержки для компенсации тарифов на электричество. Об этом он заявил, общаясь с сельской общественностью в Адыгее.

Больше половины затрат на заготовку кормов для животных приходится на топливо, рассказал президенту подмосковный фермер. В стоимость топлива, напомнил он, заложен акциз на последующий ремонт и строительство дорог. Однако, отметил аграрий, сельскохозяйственная техника почти не ездит по дорогам общего пользования.

В связи с этим он попросил освободить фермеров от уплаты соответствующего акциза при закупках ГСМ.

- Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно, - обещал Путин. Впрочем, он обратил внимание, что власти оказывают поддержку аграриям в связи с их затратами на ГСМ по итогам мониторинга ситуации на рынке топлива. В прошлом году, когда цены поднялись, из федерального бюджета было дополнительно выделено 5 млрд рублей.

"Но давайте подумаем и над другими мерами поддержки", - заключил глава государства.

В ответ на другой вопрос он обещал также обсудить дополнительные способы компенсации аграриям расходов на электричество.