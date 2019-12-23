Путин допустил введение новых мер поддержки аграриев при закупке топлива

Новости

Названы самые покупаемые книги 2019 года 18:46
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 18:46
Модернизация терминала в аэропорту Минск завершится в начале 2020 года 18:39
Путин рассказал, что пьет вместо чая 18:36
В Саратове суд арестовал подозреваемого в убийстве полицейского 18:30
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК 18:29
Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села 18:28
Избитую ингушскую девочку с ампутированной рукой выпишут из больницы 18:24
"Северному потоку-2" осталось 160 километров 18:18
Глава Boeing подал в отставку 18:17
Во МХАТе имени Горького представили сказку под Новый год 18:15
В Петербурге будут судить главу туроператора "Солвекс-Турне" 17:56
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц 17:55
В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров 17:55
На Кубани возбудили дело о гибели годовалого ребенка 17:44
Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 17:35
В московских автобусах пройдет акция "Голос пассажира" 17:32
Украина планирует закупить американские ударные вертолеты Apache 17:31
В Петербурге экс-ректор аграрного вуза осужден на пять лет за растрату 17:30
Безрукова наградили за поддержку семейного устройства детей-сирот 17:29
В Австрии обнаружили склад оружия и взрывчатых веществ 17:27
Найден крест с изображением Иисуса времен Крещения Руси 17:15
В Нижнем Новгороде завели дело по факту продажи снюсов в магазине 17:13
Уровень воды в Венеции достиг критического уровня 17:06
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 17:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин допустил введение новых мер поддержки аграриев при закупке топлива

Текст: Татьяна Замахина (Адыгея)
Президент РФ Владимир Путин назвал возможным введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники. Кроме того, Владимир Путина обещал подумать и о форме поддержки для компенсации тарифов на электричество. Об этом он заявил, общаясь с сельской общественностью в Адыгее.

Больше половины затрат на заготовку кормов для животных приходится на топливо, рассказал президенту подмосковный фермер. В стоимость топлива, напомнил он, заложен акциз на последующий ремонт и строительство дорог. Однако, отметил аграрий, сельскохозяйственная техника почти не ездит по дорогам общего пользования.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин пообещал "разбор полетов" за разгильдяйство на селе

В связи с этим он попросил освободить фермеров от уплаты соответствующего акциза при закупках ГСМ.

- Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение, но пообсуждать можно, - обещал Путин. Впрочем, он обратил внимание, что власти оказывают поддержку аграриям в связи с их затратами на ГСМ по итогам мониторинга ситуации на рынке топлива. В прошлом году, когда цены поднялись, из федерального бюджета было дополнительно выделено 5 млрд рублей.

"Но давайте подумаем и над другими мерами поддержки", - заключил глава государства.

В ответ на другой вопрос он обещал также обсудить дополнительные способы компенсации аграриям расходов на электричество.

Власть Работа власти Экономика АПК Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17