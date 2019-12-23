Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация, которая сложилась в Чечне в 90-е годы, - это "общая вина России".

Глава государства на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий вспомнил, как он разговаривал с первым президентом Чечни.

"Он мне говорит: "В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда", - сказал Путин.

По его мнению, это "общая вина России, что довела до такого состояния".