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23.12.2019 19:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация, которая сложилась в Чечне в 90-е годы, - это "общая вина России".

Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села

Глава государства на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий вспомнил, как он разговаривал с первым президентом Чечни.

"Он мне говорит: "В Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, и у меня была своя банда", - сказал Путин.

По его мнению, это "общая вина России, что довела до такого состояния".

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея СКФО Чеченская Республика

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