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23.12.2019 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пообещал "разбор полетов" за разгильдяйство на селе

Текст: Татьяна Замахина (Адыгея)
В ходе разговора с общественниками в Адыгее Владимир Путин обещал устроить "разбор полетов" по каждому региону, где возникли проблемы со строительством объектов социальной сферы в селах.

Владимир Путин сообщил, что 26 декабря в Москве состоится специальное заседание Госсовета, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса. И встреча с общественниками предваряет это заседание.

- Я хотел воспользоваться своей поездкой в один из аграрных регионов, чтобы поговорить с теми, кто работает непосредственно на земле, - уточнил президент, - для того чтобы перед тем, как буду встречаться со своими коллегами, с руководителями регионов, с руководителями отрасли, послушать вас на предмет того, как вы оцениваете развитие отрасли.

Сам он считает, что она в целом развивается хорошими темпами.

- Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроизводства - 4,1%, - рассказал Путин. - В известной степени это даже локомотив развития всей экономики.

Сельское хозяйство России, по его словам, не только обеспечивает страну всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше работает на экспорт.

Он уточнил, что в прошлом году объем экспорта сельхозпродукции составил почти 26 млрд долларов.

Фото: Ирина Белова/РГ
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- Трудно было такое несколько лет назад даже представить, - поделился глава государства.

Власти, заверил он, продолжат реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства, и со следующего года начинает работать новая программа развития сельских территорий. "Объем финансирования очень большой, за два с лишним триллиона рублей", - сообщил президент.

Собеседники российского лидера рассказали о том, что мешает развитию на селе. В частности, доложили о результатах мониторинга Общероссийского народного фронта: из 438 фельшерско-акушерских пунктов на 10 декабря работают только 29.

- То, что вы сейчас сказали, это просто хамство. Понимаете, это разгильдяйство и хамство, - отреагировал Путин. Он попросил ОНФ предоставить ему анализ ситуации.

- Обязательно устроим разбор полетов, - обещал он. - Индивидуально по каждому субъекту. Потому что деньги туда выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали, это результат того, что руки растут из другого места, а не из плечей.

Людям, по его словам, нужен результат, а не ссылка на некие причины, почему этого нельзя сделать вовремя. "Я обязательно такое поручение правительству дам и ведомствам", - сказал Путин.

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