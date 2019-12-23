Путин поручил проработать вопросы производства и поставок улиток

Президент РФ Владимир Путин поручил включить производство улиток в России в список видов сельскохозяйственной деятельности, а также проработать вопрос их поставок. Об этом он заявил в ходе встречи с сельской общественностью.

Фермер, который занимается производством улиток, посетовал на то, что эта деятельность не включена в список видов сельхозпроизводства. А это серьезно затрудняет работу.

- Я согласен, - отметил президент. - Это же пищевой продукт.

Он обратился к присутствовавшему на встрече главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву: "Почему рыба входит, устрицы, почему улитки - нет?"

Тот пообещал внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Президента также попросили помочь с поставками поголовья определенного вида улиток в Россию. Владимир Путин поручил решить вопрос оперативно.

Глава государства также отметил, что улитки являются хорошим и питательным биологическим продуктом. Один из собравшихся добавил, что это также сильный афродизиак.

"Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему", - пошутил президент.