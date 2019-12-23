Путин пошутил по поводу колбасы на агровыставке

Начиная поездку в республику Адыгея, президент РФ Владимир Путин посетил тепличный комплекс, где занимаются круглогодичным выращиванием роз. Также главе государства продемонстрировали продукцию, которой гордится аграрный регион. Во время осмотра выставки произошел забавный инцидент с участием полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова.

На предприятии "Зеленый дом" президенту показали теплицы, где на 9,5 гектара растут порядка 50 сортов роз. "Красиво", - оценил Путин.

За 11 месяцев продали более 8 млн цветов, рассказали главе государства. Когда предприятие начинало работать примерно 10 лет назад, в России даже не было своих селекционеров, а теперь даже новые сорта роз вывели, рассказала руководитель предприятия Евгения Бабичева. Причем российскими сортами заинтересовались не только в нашей стране, но и за рубежом.

Президент осмотрел также выставку главных достижений регионального агропрома. На "прилавках" организаторы разложили 360 наименований продукции, включающей знаменитый адыгейский сыр. В нынешнем году его произведено 15,7 тонн.

Во время осмотра выставки один из образцов колбасы, лежащих на столе, взял шедший за Путиным полпред президента РФ в Южном федеральном округе. "Колбасу положите", - с улыбкой обратился к Устинову президент. И перефразировал известное изречение Остапа Бендера: "Верни, колбасу, все прощу". Полпред, рассмеявшись, вернул продукт на место.